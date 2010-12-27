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В Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку
Сегодня, 14:42
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IRINA_CHALKINA

В Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку

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Проснуться сурки должны в начале-середине апреля.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Помимо взрослых особей уснули и маленькие сурки. Отмечается, что в этом году зверьки ушли в спячку намного позже. Эксперты связывают это с теплой петербургской погодой. 

"Ижорик, Августина и три их детеныша почувствовали приближение холодов и впали в спячку, успев запастись толстым слоем жира. Их примеру последовала и Отрада, еще одна сурчиха, которая живет по соседству",

—сказано в сообщении.

Увидеть грызунов вновь можно будет только в середине весны.

Ранее мы сообщали о том, что на российских озерах распустились "ледяные цветы".

Фото:ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК/вк

 

Теги: ленинградский зоопарк, новости спб, общество, уснули сурки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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