Проснуться сурки должны в начале-середине апреля.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Помимо взрослых особей уснули и маленькие сурки. Отмечается, что в этом году зверьки ушли в спячку намного позже. Эксперты связывают это с теплой петербургской погодой.

"Ижорик, Августина и три их детеныша почувствовали приближение холодов и впали в спячку, успев запастись толстым слоем жира. Их примеру последовала и Отрада, еще одна сурчиха, которая живет по соседству", —сказано в сообщении.

Увидеть грызунов вновь можно будет только в середине весны.

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Фото:ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК/вк