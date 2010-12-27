В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Помимо взрослых особей уснули и маленькие сурки. Отмечается, что в этом году зверьки ушли в спячку намного позже. Эксперты связывают это с теплой петербургской погодой.
"Ижорик, Августина и три их детеныша почувствовали приближение холодов и впали в спячку, успев запастись толстым слоем жира. Их примеру последовала и Отрада, еще одна сурчиха, которая живет по соседству",
—сказано в сообщении.
Увидеть грызунов вновь можно будет только в середине весны.
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Фото:ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК/вк
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