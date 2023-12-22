В Ленинградском зоопарке скончалась 24-летняя самка ягуара Агнесса

У нее много детенышей, которые живут сейчас в разных городах России и мира.

Самка ягуара Агнесса из Ленинградского зоопарка ушла из жизни на 25-м году жизни. Об этом 8 февраля пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу учреждения.

Агнесса появилась на свет 23 июня 1999 года в Екатеринбургском зоопарке, в 3 года она переехала в Петербург. У самки ягуара много детенышей, которые живут сейчас в разных городах России и мира, а летом 2022 года ее внук, ягуар Ричард, родившийся в Красноярском крае, тоже отправился в Северную столицу, чтобы продолжить династию.

Последние годы Агнесса болела, а весной 2023-го ей сделали серьезную операцию. После этого за самкой ягуара внимательно наблюдали: сотрудники Ленинградского зоопарка и ветеринары часто оставались ночевать в учреждении, если им казалось, что ее состояние неудовлетворительно. Усилия неравнодушных людей продлили жизнь Агнессы на несколько месяцев. Все ее дни были наполнены заботой, лакомствами, прогулками и яркими событиями.

Отметим, что в дикой природе ягуары живут в среднем по 15 лет.

Ранее на Piter.TV: полосатые мангусты обживают новый вольер в Ленинградском зоопарке.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк