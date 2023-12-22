Полосатые мангусты обживают новый вольер в Ленинградском зоопарке

Гиперактивные зверьки не тратили время зря и тут же принялись исследовать незнакомое пространство: раскапывали землю, обнюхивали территорию и прыгали по новому дому.

Сотрудники Ленинградского зоопарка решили показать посетителям первые минуты заселения полосатиков-мангустов в новый вольер. Гиперактивные зверьки не тратили время зря и тут же принялись исследовать незнакомое пространство: раскапывали землю, обнюхивали территорию и прыгали по новому дому. В результате, некоторые растения, находившиеся в горшках, были случайно опрокинуты. Хищники, не стесняясь, разрыли землю и опилки, возможно, ища какое-то ценное сокровище.

Пресс-служба зверница спешит успокоить горожан, заверяя, что все растения, находящиеся в вольере, абсолютно безвредны для животных.

Специалисты отметили, что внешним видом мангусты напоминают хорьков. Несмотря на свои милые мордочки, они относятся к хищникам. Мангусты прославились в литературе благодаря английскому писателю Редьярду Киплингу, который рассказал историю их отважного собрата по имени Рикки-Тикки-Тави.

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Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк