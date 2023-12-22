  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Волки Мрак и Сумрак радуются зиме в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 15:22
204
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Волки Мрак и Сумрак радуются зиме в Ленинградском зоопарке

0 0

Сотрудники зверинца рассказали, что четвероногие братья чувствуют себя просто замечательно благодаря своему роскошному меху.

Ленинградский зоопарк разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" фотографии братьев-волков Мрака и Сумрака, которые радуются снегу в разгар зимы.

Сотрудники зверинца рассказали, что четвероногие братья чувствуют себя просто замечательно благодаря своему роскошному меху.

Они также добавили, что Мрак и Сумрак любят активно гулять, играть и валяться в снегу, поэтому их можно часто увидеть в уличном вольере. Весной у волков начнется сезонная линька.

Ранее мы сообщили о том, что сурок Фил из Ленобласти предсказал петербуржцам долгую зиму.

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии