Волки Мрак и Сумрак радуются зиме в Ленинградском зоопарке

Сотрудники зверинца рассказали, что четвероногие братья чувствуют себя просто замечательно благодаря своему роскошному меху.

Ленинградский зоопарк разместил на своей странице в соцсети "Вконтакте" фотографии братьев-волков Мрака и Сумрака, которые радуются снегу в разгар зимы.

Сотрудники зверинца рассказали, что четвероногие братья чувствуют себя просто замечательно благодаря своему роскошному меху.

Они также добавили, что Мрак и Сумрак любят активно гулять, играть и валяться в снегу, поэтому их можно часто увидеть в уличном вольере. Весной у волков начнется сезонная линька.

Ранее мы сообщили о том, что сурок Фил из Ленобласти предсказал петербуржцам долгую зиму.

Фото: Ленинградский зоопарк