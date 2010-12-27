Пони и сурикат познакомили петербургских школьников с профессией ветеринар

В Ленинградском зоопарке проходили интерактивные занятия "Ветврач в зоопарке".

В Ленинградском зоопарке прошли интерактивные занятия "Ветврач в зоопарке". Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

В профессии школьникам помогли разобраться сурикат Бусинка и пони Сандал.

"Как проходит рабочий день специалистов? Какие есть особенности лечения диких животных? От чего зависит здоровье питомцев зоопарка? Что такое чипирование? Обо этом ребятам рассказала главный ветеринарный врач зоопарка Елена Викторовна Сысоева, а помогали ей сотрудники ветеринарного отдела, а также суриката Бусинка и пони Сандал", —сказано в сообщении.

Горожане отметили, что такие мастер-классы очень хорошие. Петербуржцы попросили чаще утраивать Ленинградский зоопарк соответствующие уроки для школьников.

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Фото:spbzoopark/Instagram