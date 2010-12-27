Депутаты ЗакСа предложили приравнять собак-помощников к поводырям.

Для этого им надо внести поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ".

Депутаты Законодательного собрания Анастасия Мельникова и Денис Четырбок внесли на рассмотрение предложение, по которому собаки - помощники инвалидам обретут законный статус. Они хотят реализовать эту идею через поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ".

Сейчас по закону официальный статус имеют только собаки-поводыри для незрячих. При этом, по мнению авторов законопроекта, многие люди с ограниченными физическими способностями используют собак-помощников для самых разных поручений. Например, такие спутники могут помочь открыть или закрыть дверь, включить или выключить свет или просто принести какую-нибудь вещь.

В первую очередь инициаторы законопроекта предлагают приравнять таких спутников к поводырям. Также для поддержки предлагают выплачивать компенсацию на содержание собак-помощников и пускать их специальные объекты, например магазины или общественный транспорт при наличии специального удостоверения.

Для того, что бы проект начали рассматривать на федеральном уровне, депутаты ЗакСа должны проголосовать за дальнейшую реализацию инициативы.

Ранее мы сообщали, что в России был подан самый крупный иск о компенсации морального ущерба.

Фото: pixabay.com