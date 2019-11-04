Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей

В России зафиксировали рекордный по сумме иск о возмещении морального ущерба. Сумма компенсации равна 100 триллионам рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Должник обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области. Подробности иска не разглашаются.

Отмечается, что размер компенсации превышает пять годовых федеральных бюджетов России. В ходе рассмотрения заявления суд признал требования истца необоснованными и отклонил иск в полном объеме.

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