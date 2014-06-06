В Ленинградском зоопарке самке белорукого гиббона Афине исполнилось 4 года

Для нее подготовили угощения.

День рождения самки белорукого гиббона Афины отметили 14 августа в Ленинградском зоопарке. Ей исполнилось 4 года, рассказали в пресс-службе учреждения.

Из-за непогоды торжество проводилось во внутреннем вольере, который был украшен гирляндами из тубусов, заполненных зеленью, овощами и фруктами. Кроме того, для именинницы приготовили мороженое из клубники и цветов.

Афина первой запрыгнула во внутренний вольер, но к угощениям и подаркам подошла не сразу. Как и папа Персей, она с осторожностью отнеслась к новым предметам и продуктам. Территорию куда быстрее исследовала мама Габина и младший брат Одиссей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Однако спустя время вся семья изучила гирлянды и их содержимое и насладилась лакомствами. Афине особенно понравилось мороженое из клубники.

Напомним, также сегодня Ленинградский зоопарк отмечает 159-летие.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка