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В Ленинградском зоопарке самке белорукого гиббона Афине исполнилось 4 года

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Для нее подготовили угощения.

День рождения самки белорукого гиббона Афины отметили 14 августа в Ленинградском зоопарке. Ей исполнилось 4 года, рассказали в пресс-службе учреждения. 

Из-за непогоды торжество проводилось во внутреннем вольере, который был украшен гирляндами из тубусов, заполненных зеленью, овощами и фруктами. Кроме того, для именинницы приготовили мороженое из клубники и цветов.

Афина первой запрыгнула во внутренний вольер, но к угощениям и подаркам подошла не сразу. Как и папа Персей, она с осторожностью отнеслась к новым предметам и продуктам. Территорию куда быстрее исследовала мама Габина и младший брат Одиссей.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Однако спустя время вся семья изучила гирлянды и их содержимое и насладилась лакомствами. Афине особенно понравилось мороженое из клубники.

Напомним, также сегодня Ленинградский зоопарк отмечает 159-летие.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: белорукий гиббон, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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