В Ленинградском зоопарке родился карликовый козлёнок

У самца Мартена и самки Гаммы 16 апреля на свет появился детеныш.

В Ленинградском зоопарке ещё одно радостное событие: там родился карликовый козлёнок.

Дети и взрослые очень любят площадку с камерунскими козочками в нашем зоопарке. Этот вид домашних животных отличается не только ласковым нравом и добродушным отношением к человеку, но и самыми очаровательными детёнышами! сотрудники Ленинградского зоопарка

У самца Мартена и самки Гаммы 16 апреля на свет появился детеныш. Уже известно, что это мальчик. Козлёнок пока очень маленький и ест исключительно материнское молоко. Однако кроха уже выходит вместе с мамой на прогулки по внутреннему дворику зоопарковской фермы. Посетителям пока нет доступа к новорожденному.

Также ранее в Ленинградском зоопарке у угольных черепах Микеланджело и Памелы вылупились черепашата.

Видео: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк