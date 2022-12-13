В Ленинградском зоопарке родился карликовый козлёнок

В Ленинградском зоопарке ещё одно радостное событие: там родился карликовый козлёнок.
Дети и взрослые очень любят площадку с камерунскими козочками в нашем зоопарке. Этот вид домашних животных отличается не только ласковым нравом и добродушным отношением к человеку, но и самыми очаровательными детёнышами!
сотрудники Ленинградского зоопарка
У самца Мартена и самки Гаммы 16 апреля на свет появился детеныш. Уже известно, что это мальчик. Козлёнок пока очень маленький и ест исключительно материнское молоко. Однако кроха уже выходит вместе с мамой на прогулки по внутреннему дворику зоопарковской фермы. Посетителям пока нет доступа к новорожденному.
Также ранее в Ленинградском зоопарке у угольных черепах Микеланджело и Памелы вылупились черепашата.
Видео: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все