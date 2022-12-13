Малыш родился 24 декабря у пары индийских дикобразов – самца Обсидиана и самки Гальки.

В Ленинградском зоопарке родился детёныш дикобразов. Новорожденному дали имя Уголёк. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Малыш родился 24 декабря у пары индийских дикобразов – самца Обсидиана и самки Гальки. Хотя малышу ещё нет и месяца, он уже красуется своими небольшими иглами и пробует на зубок взрослую пищу. Кормиться материнским молоком дикобраз будет ещё 3-4 месяца.

Понаблюдать за счастливым семейством можно на экспозиции в павильоне "Жирафы". В тёплом крытом вольере вместе живут папа, мама и новорожденный детёныш.

Ранее стало известно, что детеныша капуцинов из Ленинградского зоопарка назвали Луиджи.

Видео: Ленинградский зоопарк