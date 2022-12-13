Детеныша капуцинов из Ленинградского зоопарка назвали Луиджи

Сотрудники Ленинградского зоопарка провели онлайн-конкурс на имя для детёныша капуцинов. Теперь малыш носит прекрасное итальянское имя Луиджи.
Детёныш появился на свет 28 марта у самца Рикардо и самки Веты. Теперь он носит имя Луиджи, что обозначает "блистательный воин".
Всего было предложено более 450 разных вариантов имен. Подписчица, которая предложила имя Луиджи, получит два бесплатных билета в зоопарк.
Перед Новым годом сотрудники Ленинградского зоопарка нарядились в эльфов и упаковали подарки для крупных кошек.
Видео: Ленинградский зоопарк
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