Детеныша капуцинов из Ленинградского зоопарка назвали Луиджи

Детёныш появился на свет 28 марта у самца Рикардо и самки Веты.

Сотрудники Ленинградского зоопарка провели онлайн-конкурс на имя для детёныша капуцинов. Теперь малыш носит прекрасное итальянское имя Луиджи.

Детёныш появился на свет 28 марта у самца Рикардо и самки Веты. Теперь он носит имя Луиджи, что обозначает "блистательный воин".

Всего было предложено более 450 разных вариантов имен. Подписчица, которая предложила имя Луиджи, получит два бесплатных билета в зоопарк.

Перед Новым годом сотрудники Ленинградского зоопарка нарядились в эльфов и упаковали подарки для крупных кошек.

Видео: Ленинградский зоопарк