  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:11
136
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники Ленинградского зоопарка нарядились в эльфов и упаковали подарки для крупных кошек

0 0

Ягуар Агнесса, сервал Тэд и лев Адам с ловкостью открыли свои праздничные свёртки и коробочки. И только львица Таисия осталась совершенно равнодушна ко всей этой новогодней суете.

В Ленинградском зоопарке сотрудники нарядились в эльфов и с любовью упаковали красивые подарки для крупных кошек. Об этом рассказала пресс-служба зоопарка.

Посмотрите, с какой ловкостью ягуар Агнесса, сервал Тэд и лев Адам открыли свои праздничные свёртки и коробочки. И только львица Таисия осталась совершенно равнодушна ко всей этой новогодней суете. 

сотрудники Ленинградского зоопарка

Специалисты зоопарка поздравляют петербуржцев с наступающим Новым годом.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии