Сотрудники Ленинградского зоопарка нарядились в эльфов и упаковали подарки для крупных кошек

В Ленинградском зоопарке сотрудники нарядились в эльфов и с любовью упаковали красивые подарки для крупных кошек. Об этом рассказала пресс-служба зоопарка.
Посмотрите, с какой ловкостью ягуар Агнесса, сервал Тэд и лев Адам открыли свои праздничные свёртки и коробочки. И только львица Таисия осталась совершенно равнодушна ко всей этой новогодней суете.
сотрудники Ленинградского зоопарка
Специалисты зоопарка поздравляют петербуржцев с наступающим Новым годом.
Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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