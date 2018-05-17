Старший уже начал отходить от родителей в поисках приключений.

В Ленинградском зоопарке показали новорожденных кенгурят. Детеныши появились на свет в октябре-декабре 2018 года. Однако, показывать животных представители зоопарка не спешили. Первый выход "в свет" состоялся только днем 13 марта.

Сотрудники учреждения добавили, что малыши только недавно освоились и уже пытаются исследовать территорию.

Совсем недавно старший из детенышей начал выходить из своего "убежища" и самостоятельно исследовать территорию. Пока это происходит довольно редко, но наши сотрудники и посетители успели запечатлеть несколько забавных моментов делятся радостными новостями в пресс-службе зоопарка

Отметим, что пополнение кенгуру происходит в Петербурге уже третий раз за последние пару лет. Сумчатые относятся в виду Беннетта, названного так в честь известного натуралиста.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти 10-летний мальчик вытащил из полыньи одноклассницу.

Фото и видео: Вконтакте/Ленинградский зоопарк