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В Ленобласти 10-летний мальчик вытащил из полыньи одноклассницу
Сегодня, 12:35
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nastya960

В Ленобласти 10-летний мальчик вытащил из полыньи одноклассницу

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Мальчику вручили благодарственное письмо.

Десятилетний мальчик смог спасти провалившуюся под лед одноклассницу в Ломоносовском районе. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Девочка провалилась под лед в деревне Горбунки и стала звать на помощь. Ее услышал ученик 3 "Б" класса Ломоносовской школы №3. Он попытался протянуть девочке ветку, но у нее не получилось за нее ухватиться. Тогда он подполз к полынье по-пластунски и за руку вытащил утопающую. Мальчик позже сказал, что в тот момент он не думал о страхе.

В понедельник, 11 марта, на расширенном совещании руководители Ломоносовского района вручили мальчику благодарственное письмо.

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Фото: pixabay

 

 

 

 

Теги: девочка тонула, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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