Ленинградский зоопарк разыграет кормление белой медведицы Хаарчааны

5 декабря в зверинце отметят День белого медведя.

В Ленинградском зоопарке в честь Дня белого медведя, который отмечается 5 декабря, разыграют кормление медведицы Хаарчааны. О начале конкурса сообщили в Instagram-аккаунте зверинца, где уточняются и условия участия в розыгрыше.

Известно, что один победитель розыгрыша, выбранный случайным образом 3 декабря, получит два билета в зоопарк и возможность покормить хищницу ее любимой рыбой со смотровой площадки. Также в День белого медведя посетителям проведут викторину о северных хищниках, расскажут о животных зоопарка и проведут другие показательные кормления диких подопечных.

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Фото: Ленинградский зоопарк / "ВКонтакте"