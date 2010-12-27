В Ленинградском зоопарке появились новые животные: альпаки, грифы и не только

Также в Петербург привезли пару венценосных голубей и валлийских овец.

В среду, 25 декабря, стало известно, что в Ленинградском зоопарке появились новые животные. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

В Петербург привезли пару венценосных голубей, валлийских овец и самца черного грифа. Кроме того, зоопарк пополнился парой северных оленей и самцом альпаки, которому ещё не выбрали имя. В пресс-службе заявили, что новому гостю выбирают "хлебобулочную" кличку, потому что с ним в загоне будет жить петербургская альпака Бублик.

Ранее мы сообщали о том, что ушастую сову, спасенную от фотографов на Невском, выпустят на волю.

Фото:gov.spb.ru