По словам ветеринаров, сову можно будет выпустить на волю в апреле 2020 года.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что ушастую сову, спасенную от фотографов на Невском, выпустят на волю. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

По словам ветеринаров, у совушки были явные проблемы с почками и частично было утрачено оперение. В настоящее время у птицы нормализовалось здоровье.

Врачи намерены выпустить сову на волю в апреле 2020 года.

Напомним, что фотографирование с дикими птицами и животными на улице и в целом подобный бизнес – нарушение закона. О фотографах с мохнатыми и пернатыми сотрудниками следует сообщать по телефону 112.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте спасли истощенную сову

Фото:Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности