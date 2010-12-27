На Невском проспекте спасли истощенную сову, с которой фотографировались горожане

Птица была замучена и нечипирована.

На улицах Петербурга в преддверии новогодних праздников появились живые объекты для фотосессий: петербуржцам и туристам предлагают запечатлеть себя на снимке вместе с совами. Такую же птицу для фотографий обнаружили инспекторы комитета по природопользованию на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Девушка-фотограф сразу отказалась от пернатой, но о своих правах на сову заявил молодой человек. Как выяснилось, он многократно привлекался комитетом к ответственности за нарушения подобного толка – документов на птицу у юноши не было. Возбуждено очередное административное дело.

Отмечается, что ушастая сова, краснокнижная птица, выглядит истощенной и измученной, на ней отсутствовали чипы и кольца. Сову отправили на ветеринарный осмотр и реабилитацию в птичий госпиталь "Зеленый попугай".

Петербуржцам напоминают о том, что фотографирование с дикими птицами и животными на улице и в целом подобный бизнес – нарушение закона. О фотографах с мохнатыми и пернатыми сотрудниками следует сообщать по телефону 112.

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Фото: pixabay