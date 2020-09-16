В Ленинградском зоопарке рассказали, как животные переносят жару

В Петербурге продолжает господствовать аномальная жара.

Жара в Петербурге продолжает бить рекорды. В такую погоду сложно приходится не только людям, но и животным. Труднее всего такую жару переносят белая медведица и северные олени в Ленинградском зоопарке. Как животные переносят жару, "Петербургскому Дневнику" рассказала начальник отдела по связям со СМИ Елена Ситникова.

У белой медведицы Хаарчааны всегда в доступе бассейн, также у неё есть укрытие, где она может пережить жару, там всегда прохладно. Северных оленей, барашков и лося Дениса сотрудники зоопарка поливают прохладной водой из шланга.

Также Елена Ситникова рассказала, что в жару традиционное лакомство для Хаарчаны – мороженое.

Рыбу и овощи заливают водой, замораживают и в таком виде дают Хаарчаане. Она также любит яблоки и свеклу. Елена Ситникова, начальник отдела по связям со СМИ Ленинградского зоопарка

В целом рацион у животных такой же, как зимой, но в меню всеядных и растительноядных добавляют сезонные овощи и фрукты.

Недавно стало известно, что краснорукие тамарины из Ленинградского зоопарка стали родителями.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК