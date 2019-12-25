В Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик и Августина

Главные метеорологи отреагировали на по-весеннему теплую погоду.

В Ленинградском зоопарке 11 февраля, в разгар зимы, проснулись местные "метеорологи" – сурки Ижорик и Августина. Видео с одним из бодрствующих грызунов опубликовали сотрудники зоопарка в официальном Instagram.

Столь раннее пробуждение степных сурков было неожиданным – обычно грызуны выходят из спячки гораздо позже, например, в конце марта или начале апреля. В этом году сурков, видимо, сбила с толку слишком теплая зима. Впрочем, их потомство, трое детенышей, пока спят в укрытии.

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Видео: малыш-кенгуренок из Ленинградского зоопарка впервые выглянул из маминой "сумки".

Видео: spbzoopark / Instagram