Ленинградский зоопарк приглашает петербуржцев посмотреть на годовалую самочку мары

Зверек приехал в Петербург из "Приюта Белоснежки".

В Ленинградском зоопарке появился новый зверек. Свой дом обживает молоденькая самочка патагонского зайца (мара). Об этом пишет пресс-служба учреждения.

Зверек приехал в Петербург из "Приюта Белоснежки", который находится в Ленобласти. По словам сотрудников Ленинградского зверинца, животное ведет себя очень смело, но спокойно. Мара не боится людей, а также активно общается со своим соседом по павильону.

Отметим, что в зоопарке также есть и самец патагонского зайца. Его привезли в Северную столицу из Нижнего Новгорода. Увидеть пару можно в павильоне "Тропический дом".

Ранее мы писали, что многодетные семьи смогут бесплатно ходить в Ленинградский зоопарк.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка