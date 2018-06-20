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Alena_Zinovieva
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Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в Ленинградский зоопарк

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Каждый понедельник вход будет бесплатным.

Ленинградский зоопарк сделал бесплатный вход для многодетных семей. Взрослые и дети смогут не платить за билет каждый понедельник, независимо, праздничный он или нет. Новые правила вступают в силу с 1 мая. Об этом написано на сайте зверинца.

Кроме того, с мая изменится режим работы зоопарка. Посетители смогут увидеть зверей с 10 до 20 часов. Кассы будут закрываться на час раньше.

Ранее мы писали, что дом художника Кустодиева на Введенской стал памятником регионального значения.

Видео: YouTube

Теги: ленинградский зоопарк, льготы, многодетные семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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