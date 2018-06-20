Дом художника Кустодиева на Введенской стал памятником регионального значения

КГИОП включила шестиэтажное здание в единый государственный реестр.

Дом, в котором жил и умер художник Борис Кустодиев, на Введенской улице, 7, признали памятником регионального значения. Шестиэтажное здание было включено в единый государственный реестр. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

В XIX веке участком на Введенской улице, где в то время стояла рядовая деревянная застройка, владели несколько поколений семьи Сыромятниковых. В 1891 году земля перешла Петербургскому купцу 2-й гильдии Эдуарду Михайловичу Оппенгейму.

В 1913 году участок выкупил купец Егор Павлович Михайлов. Он же распорядился построить здесь доходный дом. Здание было возведено по проекту инженера Владимира Николаевича Смирнова и в 1916 году перешло во владение к купцу Эдуарду Эдуардовичу Бурхарду.

Шестиэтажный дом построен в стиле классицизма начала XX века. Его скульптурное оформление выполнил Рудольф-Давид Христофорович Рачин. Статуарная пластика из портланд-цемента является уникальным художественным явлением для начала ХХ века.

Художник Кустодиев жил вместе с женой, детьми и братом в квартире №50 с 1915 по 1927 гг. В гостях у него были такие деятели искусства, как Федор Шаляпин, Алексей Толстой и другие.

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Фото: КГИОП

Видео: Piter.TV