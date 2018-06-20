Склады и офисы занимали помещение площадью около 1000 квадратных метров.

В понедельник, 22 апреля, стало известно о том, что в Кировском районе "выселили" нелегальный книжный дом. Об этом сообщили в Комитете по контролю за имуществом.

Как оказалось, владельцы магазина незаконно заняли помещение, которое располагалось на первых двух этажах многоквартирного дома. Склады и офисы занимали площадь около 1000 квадратных метров. Стоит отметить, что находчивые бизнесмены сделали многочисленные перепланировки без согласования с администрацией.

В Комитете сообщили, что ранее владельцы магазина заключили договор аренды с ОАО "Книжный дом "Родина", но в 2013 году расторгли его. Известно, что на 12 апреля задолженность предпринимателей перед городским бюджетом составляет более 18 млн рублей.

Арендаторов ранее попросили освободить помещения, но они проигнорировали это. В данный момент нелегальный книжный дом полностью ликвидирован.

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