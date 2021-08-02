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В Ленинградском зоопарке показали лемура-наездника

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Он забрался на спину шпороносной черепахе и ждал, когда она довезет его до места назначения.

Сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали в Instagram забавное видео. На записи лемур решил попробовать себя в роли наездника. Средством передвижения выступила шпороносная черепаха.

На записи можно увидеть, как лемур комфортно устроился на спине у своей соседки по вольеру и терпеливо ждал, когда она довезет его до места назначения.

Платят ли лемуры за проезд – пока для нас загадка.

Прокомментировали происходящее сотрудники зоопарка

Шпороносные черепахи являются третьими по величине в мире среди сухопутных рептилий. Летом они делят вольер с лемурами.

Ранее в Колпинском районе спасли раненую сову.

Видео: Instagram /  spbzoopark

Теги: лемуры, ленинградский зоопарк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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