В Ленинградском зоопарке показали лемура-наездника

Сотрудники Ленинградского зоопарка опубликовали в Instagram забавное видео. На записи лемур решил попробовать себя в роли наездника. Средством передвижения выступила шпороносная черепаха.
На записи можно увидеть, как лемур комфортно устроился на спине у своей соседки по вольеру и терпеливо ждал, когда она довезет его до места назначения.
Платят ли лемуры за проезд – пока для нас загадка.
Прокомментировали происходящее сотрудники зоопарка
Шпороносные черепахи являются третьими по величине в мире среди сухопутных рептилий. Летом они делят вольер с лемурами.
Ранее в Колпинском районе спасли раненую сову.
Видео: Instagram / spbzoopark
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