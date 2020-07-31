На записи выдра лакомится рыбой, плавает на спине и бордо ныряет.

Во вторник, 26 апреля, в Ленинградском зоопарке показали, как выдра Финик радуется весне. Видео разместили в одноимённой группе в социальной сети "Вконтакте".

По словам сотрудников, у Короля Финика весной очень переменчивой настроение, повышенный аппетит и много сил на различные игры. На записи выдра лакомится рыбой, плавает на спине и бордо ныряет.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке японским макакам Кёто и Миа исполнилось 12 лет. Уже 7 лет они живут в Ленинградском зоопарке и за это время у них родился маленький озорник Кайко.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

