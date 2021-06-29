Уже 7 лет они живут в Ленинградском зоопарке и за это время у них родился маленький озорник Кайко.

В Ленинградском зоопарке японским макакам Кёто и Миа исполнилось 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.



Макаки прибыли в Петербург в 2015 году. Уже 7 лет они живут в Ленинградском зоопарке и за это время у них родился маленький озорник Кайко. В этом году 8 апреля 12 лет исполнилось Мие, а самцу Кёто столько же стукнуло 18 апреля.

В эти выходные работники зоопарка подготовили им любимые угощения – семечки, зёрнышки и орешки. Лакомства упаковали в крафтовые пакеты, перевязанные верёвочкой: так животным интереснее добывать себе вкусности. Малыш Кайко сначала спокойно сидел на животе у мамы, а когда оба родителя наелись, присоединился к семейному пиршеству.

Недавно в Ленинградском зоопарке парочка бородатых агам стали родителями.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк