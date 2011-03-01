В Ленинградском зоопарке показали, как проходит тренинг абиссинских рогатых воронов

В этот раз собралось большое количество посетителей, из-за чего питомцы "застеснялись".

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 14 июня жителям Петербурга показали, как проходит тренинг абиссинских рогатых воронов.

Отмечается, что обычно эти птицы ведут себя активно и "с большим удовольствием следуют за таргетом". Однако в этот раз собралось большое количество посетителей, из-за чего питомцы "застеснялись" и решили, что сегодня тренинг пройдет в упрощенном режиме.

После занятия рогатые вороны получили любимое обогащение среды обитания: больше всего им нравится что-то ломать, устраивать беспорядок.

Именно поэтому им вручили пакет, который можно порвать на кусочки. А в него положили опилки, которые можно разбросать по вольеру и угощение, завернутое в бумагу. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Рогатые вороны не являются родственниками воронов. Они относятся к семейству птиц-носорогов, а свое название получили из-за схожего с воронами вида.

Ранее в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали ленивцев.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка