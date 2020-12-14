В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали ленивцев

В пресс-службе Ленинградского зоопарка жителям Петербурга 13 июня показали, как ленивцы провели сегодняшний день.
Ленивцы сделали небольшую зарядку и вкусно пообедали.
Кто как, а наши ленивцы точно замечательно проводят этот четверг. Небольшая зарядка и вкусный обед – просто идеальное сочетание. Советуем и вам провести сегодняшний день именно так.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Кроме того, горожан пригласили понаблюдать за показательным кормлением ленивцев ежедневно в 17:00. На них можно посмотреть в вольере на внешней стороне павильона "Приматы".
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке свой День рождения отпраздновала золотистоголовая львиная игрунка Зира. Накануне ей исполнилось 7 лет.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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