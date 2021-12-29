В Ленинградском зоопарке показали игры харзы

В Ленинградском зоопарке показали игры двух харз — Сильвера и Катрины. Работники зоопарка спрятали для животных сюрприз, однако их больше заинтересовала сама коробка.

Внутри лежала игрушка, которую, по нашим человеческим предположениям, было бы здорово гонять лапами по снегу. Однако разум зверька — порой сплошная загадка! говорится в описании к видео.

Голубой пластмассовый домик не привлек особого внимания харз. Катрина с удовольствием играла с коробкой, а вот Сильвер, как обычно, держался в стороне, пока сотрудники зоопарка не покинули вольер. После этого он тоже присоединился к веселью.

Харзы — это вид хищных млекопитающих из рода куниц.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк