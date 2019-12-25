В Ленинградском зоопарке подготовили лекции к 9 Мая

Их будут публиковать со 2 по 9 мая.

Ко дню празднования Великой Победы Ленинградский зоопарк подготовил для петербуржцев цикл лекций. Они рассказывают о том, как жил зверинец в годы блокады.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники Ленинградского зоопарка совершили настоящий подвиг. Они смогли сохранить более восьмидесяти зверей и птиц в городе, несмотря на голод, холод и постоянные бомбёжки.

Лекции будут опубликовываться ежедневно со 2 по 9 мая.

Ранее мы сообщили, что в Ленинградском зоопарке показали 9 карликовых и 2 нубийских новорожденных козлят.

Фото: "Ленинградский зоопарк" / ВКонтакте