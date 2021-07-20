В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали носатых полозов

В длину эти рептилии могут быть от 100 до 130 сантиметров.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 4 сентября петербуржцам показали наевшихся носатых полозов Буланже. Эти змеи, в основном, питаются мелкими грызунами и птицами, однако с удовольствием съедят и других позвоночных животных небольших размеров, рассказали в учреждении.

В длину эти рептилии могут быть от 100 до 130 сантиметров. Обитают они в тропических лесах Китая и Вьетнама.

В нашем зоопарке живет чудесная пара полозов Буланже. Чтобы увидеть их вживую, придется постараться, ведь они так хорошо маскируются. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В прошлом месяце у пары произошло пополнение: вылупились четыре маленьких змейки длиной 20 сантиметров.

Ранее в зоопарке пополнилось семейство капибар.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка