В Ленинградском зоопарке готовы к лечению COVID-19 у приматов

Пока такой угрозы нет, но в мире зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом среди обезьян.

В Ленинградском зоопарке рассказали, что будут делать, если кто-то из животных заразится коронавирусом. Самый высокий риск заболеть у шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов, так как они наиболее схожи с человеком. Сейчас в зоопарке живут более десяти приматов, узнал "Петербургский дневник".

Уборка в Ленинградском зоопарке проходит два раза в день. Так было и до пандемии. Тестирования не проводят, но следуют всем правилам Роспотребнадзора. В учреждении надеются, что вирус не станет массово распространяться среди животных. Дело в том, что в зоопарке Сан-Диего был зафиксирован первый случай заражения COVID-19 обезьяной.

Заболевание у зверей проходит так же, как и у людей. У них может быть кашель или заложен нос. В зоопарке Северной столицы рассказали, что ветеринарный обход проходит ежедневно. Если есть предположительные симптомы болезни или у животного заметили перемену настроения, то его обследуют. Однако в отличии от домашних животных диких нельзя обездвижить. Для них это является стрессом. Все новые подопечные сначала попадают в ветеринарную часть. Если все в порядке, то их переводят в вольер.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что за 2020 год в грузовом терминале Пулково побывали 1,5 млн животных.

Фото: ВКонтакте / Мария Коровушкина