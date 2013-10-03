В Ленинградском зоопарке лемура назвали в честь древнегреческой богини юности

В семействе кошачьих лемуров 26 апреля 2021 года родилась очаровательная малышка. В зоопарке проходил конкурс на лучшее имя для детёныша.

Посетители Ленинградского зоопарка выбрали имя для детёныша лемуров. Об этом сообщили сотрудники зоопарка.

В семействе кошачьих лемуров 26 апреля 2021 года родилась очаровательная малышка. В зоопарке проходил конкурс на лучшее имя для детёныша. К 24 апреля сотрудники насчитали 929 записок с самыми разнообразными вариантами. Среди них больше 100 были греческими: Гера, Офелия, Деметра, Антея.

Однако было одно имя, которое очень понравилось работникам зоопарка: Геба, в честь древнегреческой богини юности. Именно так и назвали малышку. Данное имя предложил 6-летний Борис Шулин. За это мальчик получи два билета в Ленинградский зоопарк.

Недавно в Ленинградском зоопарке парочка бородатых агам стали родителями.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк