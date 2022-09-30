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Видео: в Ленинградском зоопарке броненосцы играют с мячом

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Животному очень полюбились мячики.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала, как броненосец Шарик играет с мячиком. В учреждении сообщили, что он очень любит такие игрушки.

В связи с этим у животного в вольере много шариков разных форм и размеров. 

Броненосцы обитают в Центральной и Южной Америке. Они относятся к млекопитающим. Длина тела может варироваться от 12,5 до 100 см. Животные ведут преимущественно ночной образ жизни и питаются насекомыми. 

Ранее Piter.tv писал о том, что волчата Мрак и Сумрак заселились в Ленинградский зоопарк. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: броненосец, зоопарк, мяч
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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