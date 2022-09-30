Видео: в Ленинградском зоопарке броненосцы играют с мячом

Животному очень полюбились мячики.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала, как броненосец Шарик играет с мячиком. В учреждении сообщили, что он очень любит такие игрушки.

В связи с этим у животного в вольере много шариков разных форм и размеров.

Броненосцы обитают в Центральной и Южной Америке. Они относятся к млекопитающим. Длина тела может варироваться от 12,5 до 100 см. Животные ведут преимущественно ночной образ жизни и питаются насекомыми.

Ранее Piter.tv писал о том, что волчата Мрак и Сумрак заселились в Ленинградский зоопарк.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка