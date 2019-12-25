В Ленобласти завершена уборка зерновых культур

Также в хозяйствах Ленобласти завершается осенняя посевная кампания.

В Ленинградской области завершена уборка зерновых культур. По предварительным данным комитета по АПК Ленобласти, в сельскохозяйственных организациях собрано 142,1 тысячи тонн зерна, идет доработка культур. Средняя урожайность – 34,5 ц/га, что почти на 20% выше средних значений по РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В условиях засушливого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

В 47 регионе выращивается фуражное зерно, которое является основой белковых кормов для животных, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.

Также в хозяйствах Ленобласти завершается осенняя посевная кампания. Под урожай 2022 года уже посеяно 12 577 га зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале), 2 623 га рапса.

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Фото: правительство Ленобласти