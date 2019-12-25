Жители Ленобласти старше 90 лет получат единовременные выплаты

Супругам, состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет также предусмотрена единовременная выплата от 20 до 50 тысяч рублей.

Единовременные выплаты получат жители Ленобласти старше 90 лет и супружеские пары, состоящие в браке более 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В регионе 90-летние юбиляры получат 15 тысяч рублей, 95-летние – 20 тысяч рублей, 100-летние – 25 тысяч рублей. При этом долгожителям старше 100 лет 25 тысяч рублей поступает ежегодно.

Супругам, состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет также предусмотрена единовременная выплата от 20 до 50 тысяч рублей.

На территории Ленобласти проживают 100 "вековых" юбиляров.

Ранее россиянам рассказали о получении единовременной выплаты из пенсионных накоплений.

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