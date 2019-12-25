Россиянам рассказали о получении единовременной выплаты из пенсионных накоплений

Среди названных критериев работа с 2002 по 2004 год и отчисление при этом страховых взносов.

В Пенсионном фонде России рассказали, кто может получить новую единовременную выплату из пенсионных накоплений. Об этом пишет "Российская газета".

Если у россиянина есть пенсионные накопления, что он вправе рассчитывать на них при достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно. При этом они должны иметь официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год, при котором отчислялись страховые взносы.

Кроме того, претендентами на единовременную выплату могут стать участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступление в которую завершилось в конце 2014 года.

Выплата гражданам производит Пенсионный фонд России или негосударственные пенсионные фонды.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в предстоящие годы продолжится повышение пенсий. По словам главы государства, на данную статью расходов предусмотрены денежные средства из федерального бюджета. Задача уже внесена в проект документа.

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