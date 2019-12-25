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В Ленинградской области зафиксировали 36 новых случаев коронавируса
Сегодня, 13:32
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lizapoluda

В Ленинградской области зафиксировали 36 новых случаев коронавируса

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За время эпидемии в 47-ом регионе выявлено 7192 случая.

По состоянию на пятницу, 11 сентября, в Ленинградской обнаружено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

В общей сложности количество зараженных составило 7192. За время эпидемии поправились 5203 гражданина. Умерли 86 человек.

Информации о конкретных населенных пунктах, в которых была зафиксирована болезнь, пока не поступала.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели еще 216 человек.

Фото:  Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область, статистика
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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