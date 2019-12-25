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В Петербурге коронавирусом заболели еще 216 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заболели еще 216 человек

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Из больниц города выписали 105 человек.

За последние сутки в России подтвердили  5 504 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1240 (22,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 216 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 36. За последние сутки подтверждена смерть 102 пациентов, в том числе 17 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 5 734 пациента, в том числе 105 человек в Петербурге и 26 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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