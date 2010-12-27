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В Тихвине женщина напала на пенсионерку с ножом
Сегодня, 10:13
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В Тихвине женщина напала на пенсионерку с ножом

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Полиция выяснила, что в момент нападения обе женщины распивали спиртные напитки.

В Тихвине полиция задержала женщину, напавшую на пенсионерку с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 7 октября, когда стражи порядка получили телефонограмму из местной больницы. Выяснилось, что накануне в деревне Щекотовичи Ленинградской области между 42-летней гражданкой и 60-летней женщиной возникла ссора. В результате конфликта, гражданка напала на пожилую женщину и нанесла ей несколько ранений ножом.

Полиции удалось задержать подозреваемую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе девушка ударила ножом своего сожителя

Фото:pixabay

Теги: новости ленобласти, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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