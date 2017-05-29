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В Ленинградской области за сутки заболели 392 человека коронавирусом
Сегодня, 19:03
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В Ленинградской области за сутки заболели 392 человека коронавирусом

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За минувший понедельник новые случаи заражения ковидом были зафиксированы во всех районах области. 

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что за сутки в Ленинградской области 392 человека заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.  

Отметим, что днем ранее было 404 случая заражения, что на 12 больше. Второй день подряд заболеваемость в области снижается. За минувший понедельник новые случаи заражения ковидом были зафиксированы во всех районах области. 

Больше всего случаев выявили в Киришах -  29 человек, в Выборге – 24, в Кудрово – 21, в Тихвине – 19, в Всеволожске – 15, в Тосно, Мурино и Рощино (Выборгский район) – по 13 случаев и в Гатчине инфицировано 11 человек. 

Главврач больницы №20 рассказала о смертности среди привитых пациентов. В большинстве случаев заболевание протекает нетяжело.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, ковид, статистика
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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