Главврач больницы №20 рассказала о смертности среди привитых пациентов

В большинстве случаев заболевание протекает нетяжело.

Количество вакцинированных граждан с коронавирусом в городской больнице №20 составляет не более 10%. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказала главный врач Татьяна Суровцева.

Медик рассказала о том, что летальные исходы бывают крайне редко.

Все-таки нам удается справиться, и мы не доходим до реанимации, мы не видим летальных исходов. Крайне редко это возникает. Там были какие-то сопутствующие заболевания, более серьезные, или какие-то очень серьезные хромосомные генные заболевания. Татьяна Суровцева.

При таких заболеваниях, по словам главврача, прививка большой роли не играет, так как и вирус "очень серьезный", и пациенты "очень сложные".

Фото: Piter.TV