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В Ленинградской области за минувшие сутки 374 человека заболели коронавирусом
Сегодня, 20:36
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В Ленинградской области за минувшие сутки 374 человека заболели коронавирусом

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По количеству зафиксированных инфекций лидирует Всеволожский район -  80, затем Гатчинский район - 37 человек. В тройке лидеров Выборгский район, в котором коронавирус обнаружили у 31 пациента.

 

За минувшую субботу в Ленинградской области коронавирусную инфекцию обнаружили у 374 человек. Об этом сообщил 31 октября оперативный штаб Ленобласти.

По количеству зафиксированных инфекций лидирует Всеволожский район -  80, затем Гатчинский район - 37 человек. В тройке лидеров Выборгский район, в котором коронавирус обнаружили у 31 пациента.

В Киришском районе - 29 случаев, в Тихвинском - 23, в Волховском - 20, в Бокситогорском районе - 16. В Волосовском, Приозерском и Тосненском районах по 15 человек. В Кингисеппском, Кировском, Подпорожском, Сланцевском районах - 14,  в Лодейнопольском, Ломоносовском и Лужском районах - 12 случаев.

Ранее в реанимации с COVID-19 в Петербурге находятся 746 человек.

Фото: Piter.tv 

Теги: инфекция, коронавирус
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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