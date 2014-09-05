В Ленинградской области за минувшие сутки 374 человека заболели коронавирусом

По количеству зафиксированных инфекций лидирует Всеволожский район - 80, затем Гатчинский район - 37 человек. В тройке лидеров Выборгский район, в котором коронавирус обнаружили у 31 пациента.

За минувшую субботу в Ленинградской области коронавирусную инфекцию обнаружили у 374 человек. Об этом сообщил 31 октября оперативный штаб Ленобласти.

По количеству зафиксированных инфекций лидирует Всеволожский район - 80, затем Гатчинский район - 37 человек. В тройке лидеров Выборгский район, в котором коронавирус обнаружили у 31 пациента.

В Киришском районе - 29 случаев, в Тихвинском - 23, в Волховском - 20, в Бокситогорском районе - 16. В Волосовском, Приозерском и Тосненском районах по 15 человек. В Кингисеппском, Кировском, Подпорожском, Сланцевском районах - 14, в Лодейнопольском, Ломоносовском и Лужском районах - 12 случаев.

Ранее в реанимации с COVID-19 в Петербурге находятся 746 человек.

Фото: Piter.tv