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В реанимации с COVID-19 в Петербурге находятся 746 человек
Сегодня, 13:31
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В реанимации с COVID-19 в Петербурге находятся 746 человек

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За сутки в коронавирусные стационары поступили 538 человек.

Смольный опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В инфекционных стационарах занято 7808 коек для больных COVID-19 и пневмонией.

За сутки в больницы поступили 538 человек, еще 508 выписались. В реанимации находятся 746 человек, 386 человек подключены к ИВЛ. Коечный фонд свободен на 34,7%. На дому от COVID-19 лечатся более 39 тыс. человек. 

За сутки тест на коронавирус сдали 36461 человек. В городе зарегистрировали еще 3578 случаев заболевания, 2604 человека были выписаны за сутки по выздоровлению, 76 человек скончались.

Ранее Piter.TV рассказал, как будут работать медучреждения в нерабочие дни. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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