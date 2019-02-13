В реанимации с COVID-19 в Петербурге находятся 746 человек

За сутки в коронавирусные стационары поступили 538 человек.

Смольный опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В инфекционных стационарах занято 7808 коек для больных COVID-19 и пневмонией.

За сутки в больницы поступили 538 человек, еще 508 выписались. В реанимации находятся 746 человек, 386 человек подключены к ИВЛ. Коечный фонд свободен на 34,7%. На дому от COVID-19 лечатся более 39 тыс. человек.

За сутки тест на коронавирус сдали 36461 человек. В городе зарегистрировали еще 3578 случаев заболевания, 2604 человека были выписаны за сутки по выздоровлению, 76 человек скончались.

Ранее Piter.TV рассказал, как будут работать медучреждения в нерабочие дни.

Фото: Piter.TV