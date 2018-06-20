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В Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу
Сегодня, 17:27
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nastya960

В Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу

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Ограничения вводят из-за нерестового периода.

На всех реках и водоемах Петербурга и Ленинградской области ввели весенний запрет на рыбалку. Об этом сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Ограничения вводят из-за нерестового периода. За нарушение запрета грозит штраф от 2000 до 5000 рублей, а также конфискация транспортного средства и орудия для лова.

В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности

СЗТУ Федерального агентства по рыболовству

Жителей Петербурга и области просят сообщать о рыбаках, которые все-таки нарушают запрет, по телефону горячей линии рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.

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Фото: pixabay 

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Теги: рыба, рыбалка, рыболовство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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