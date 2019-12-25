В Ленинградской области возобновилась работа рынков

Покупатели обязаны будут соблюдать ”масочный” режим.

В среду, 27 мая, правительство Ленинградской области приняло решение об открытии ярмарок и рынков во всех районах вне зависимости от сложности эпидемической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Изменения в постановлении находятся на контроле главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Согласно новому документу, в регионе разрешена уличная торговля не только в "зеленой", но также в "желтой" и "красной" зонах. При этом, на рынках можно приобрести непродовольственные товары, а на ярмарках – только продукты питания.

Покупателям и продавцам напомнили о необходимости соблюдать "масочный" режим.

Ранее мы рассказали о том, что депутаты Ленобласти запретили жителям шуметь в дневное время.

Фото: Piter.TV