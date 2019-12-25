Депутаты Ленобласти запретили жителям шуметь в дневное время

Тишину нужно будет сохранять в течение двух часов.

В закон Ленинградской области "Об административных правонарушениях" внесены изменения. Теперь в дневное время, в 13:00 по 15:00, действует штраф за нарушение тишины. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального ЗАКСа.

Депутаты приняли "закон о тишине" в третьем чтении. За его нарушение физические лица заплатят штраф в размере от 500 до 1000 рублей, должностные лица – от 2 000 до 5 000 рублей, а юридические лица – от 10 000 до 15 000 рублей.

Изменения в закатные были приняты в связи с участившимся в связи с эпидемией случаями нарушения покоя местных жителей. Пока самоизоляцию не отменили, многие решили заняться ремонтом.

Ранее мы рассказали о том, что штрафы за нарушение ПДД на ж/д путях могут возрасти в 5 раз.

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