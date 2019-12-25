Штрафы за нарушение ПДД на ж/д путях могут возрасти в 5 раз

Предлагается увеличить штраф до 5 тысяч рублей.

Депутаты Ленобласти внесли в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении административного штрафа за пересечение железнодорожного пути вне переезда до 5 тысяч рублей.

Штраф будет касаться нарушений пересечения железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезда на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора.

Законопроект подготовили в связи с тем, что данные участки дорог остаются опасными.

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