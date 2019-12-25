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Штрафы за нарушение ПДД на ж/д путях могут возрасти в 5 раз
Сегодня, 21:45
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smirenny

Штрафы за нарушение ПДД на ж/д путях могут возрасти в 5 раз

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Предлагается увеличить штраф до 5 тысяч рублей.

Депутаты Ленобласти внесли в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении административного штрафа за пересечение железнодорожного пути вне переезда до 5 тысяч рублей. 

Штраф будет касаться нарушений пересечения железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезда на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора.

Законопроект подготовили в связи с тем, что данные участки дорог остаются опасными.

Ранее мы писали, что девочка четырех лет утонула в Сосновом Бору.

Фото: pixabay

Теги: дорожное движение, жд пути, пдд, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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