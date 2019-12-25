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Девочка четырех лет утонула в Сосновом Бору
Сегодня, 21:32
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smirenny

Девочка четырех лет утонула в Сосновом Бору

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Обстоятельства смерти выясняются.

Как стало известно вечером во вторник, 26 мая, у пирса в Сосновом Бору утонула четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

На пирсе находились бабушка и двое внуков: мальчик 8 лет и девочка 4 лет. Девочка упала в воду, а играющие неподалеку дети позвали на помощь. Спасти жизнь девочке не удалось: прибывшие медики констатировали смерть. Расследование дела взяли на особый контроль. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти чиновницу обвинили в смерти многодетной семьи.

Фото: Piter.TV

Теги: несчастный случай, погиб ребенок, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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