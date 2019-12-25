Девочка четырех лет утонула в Сосновом Бору

Обстоятельства смерти выясняются.

Как стало известно вечером во вторник, 26 мая, у пирса в Сосновом Бору утонула четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

На пирсе находились бабушка и двое внуков: мальчик 8 лет и девочка 4 лет. Девочка упала в воду, а играющие неподалеку дети позвали на помощь. Спасти жизнь девочке не удалось: прибывшие медики констатировали смерть. Расследование дела взяли на особый контроль.

Ранее мы писали, что в Ленобласти чиновницу обвинили в смерти многодетной семьи.

Фото: Piter.TV